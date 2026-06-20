علي سعيد: 854 ألف نازح ولاجئ يعيشون في إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- كشف مدير البيانات والمعلومات في مركز التنسيق المشترك للأزمات (JCC)، أن أكثر من 850 ألف نازح ولاجئ يقطنون حالياً في إقليم كوردستان، منتقداً في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية بشدة لتجاهلها واجباتها في مساعدة هؤلاء المنكوبين.

صرح علي سعيد، مدير البيانات والمعلومات في مركز التنسيق المشترك للأزمات، خلال استضافته في "كوردستان 24"، يوم السبت، 20 حزيران 2026، قائلاً: "إن العدد الإجمالي للنازحين واللاجئين المقيمين في إقليم كوردستان وصل إلى 854 ألف شخص".

وبشأن تفاصيل هذا الرقم، أشار علي سعيد إلى أن 285 ألفاً منهم مصنفون كـ "لاجئين" (من أجزاء كوردستان الأخرى والدول المجاورة)، بينما الـ 571 ألفاً الآخرين هم "نازحون عراقيون" لجأوا إلى إقليم كوردستان بسبب عدم استقرار مناطقهم.

وشدد مدير البيانات والمعلومات في مركز التنسيق المشترك للأزمات على أنه رغم المهام الإنسانية الثقيلة، فإن الحكومة الاتحادية ووزارة الهجرة والمهجرين لم تقدما أي مساعدات لهؤلاء النازحين واللاجئين، مضيفاً: "إن عبء تقديم الخدمات وتأمين الاحتياجات يقع بالكامل على عاتق حكومة إقليم كوردستان، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)".

وفي السياق ذاته، صرح ريبر أحمد ، وزير داخلية إقليم كوردستان، اليوم السبت، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أن إقليم كوردستان كان ملاذاً آمناً وتاريخياً للمنكوبين على مدار عقود عدة. وأكد أنه رغم الأزمة المالية، استمرت الحكومة في تقديم الخدمات، داعياً الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم.