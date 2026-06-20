سقوط مسيّرة صغيرة قرب مضيف رئيس البرلمان في الكرمة دون خسائر أو أضرار تُذكر

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت 20 حزیران 2026، سقوط طائرة مسيّرة صغيرة جداً بالقرب من مضيف رئيس مجلس النواب في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، من دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة.

وذكرت الخلية في بيان أن الطائرة سقطت عند الساعة الرابعة عصراً على ضفة أحد البزول القريبة من موقع المضيف، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في الأدغال المحيطة بالمكان.

وأضافت أن المعطيات الأولية والجهد الاستخباري الفني أظهرت أن الطائرة لم تكن تحمل أي مواد متفجرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من المسيّرات لا يتجاوز مداه 750 متراً، كما أنه سريع الاحتراق عند ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية، إلى جانب فرق الأدلة الجنائية، باشرت إجراءاتها الميدانية وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.