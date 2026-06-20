وزير الداخلية: تراجع مستوى التعاون الدولي لإغاثة النازحين

ريبر أحمد: إقليم كوردستان كان ولعقود صرحاً لكرامة المنكوبين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، أن الإقليم كان على مدى عقود ملاذاً آمناً وتاريخياً للمنكوبين، مؤكداً أنه رغم الأزمات المالية، استمرت الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية. ودعا الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الملف.

تضحيات إنسانية لا مجرد أرقام

في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، السبت 20 حزيران 2026، أشار ريبر أحمد إلى أن الإقليم لا ينظر إلى النازحين كمجرد أرقام، بل يكرم الروح الإنسانية وشجاعة الملايين الذين اضطروا لترك منازلهم بسبب الظلم والإرهاب، قائلاً: "لعدة عقود، أصبح إقليم كوردستان ملاذاً جغرافياً آمناً ومكاناً يحفظ كرامة كل الهاربين من الاضطهاد".

احتضان مليون نازح رغم تراجع الدعم

وكشف وزير الداخلية أن الإقليم احتضن في فترات سابقة أكثر من 2.5 مليون نازح ولاجئ، وذلك تحت إشراف وتوجيهات رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، اللذين سخّرا كافة المؤسسات والإمكانيات لضمان عدم فقدان أي لاجئ للأمل.

وأوضح أحمد أن الإقليم لا يزال يحتضن حالياً نحو مليون نازح، رغم التراجع الملحوظ في المساعدات الدولية، مما شكل ضغطاً كبيراً على قطاعي التربية والصحة التابعين للحكومة.

نظام تسجيل دولي ودور مؤسسة بارزاني الخيرية

وأشار الوزير إلى أنه منذ عام 2023، تم اعتماد نظام تسجيل شامل للنازحين يتماشى مع المعايير الدولية، لتسهيل وصولهم السريع إلى الاحتياجات الأساسية. كما أشاد بالدور المحوري لـ "مؤسسة بارزاني الخيرية" في دعم وإغاثة النازحين داخل المخيمات.

مطالبات لبغداد والمجتمع الدولي

دعا ريبر أحمد الحكومة العراقية الجديدة إلى الالتزام بوعودها وتخصيص الميزانية اللازمة لمعالجة ملف النازحين. كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم تقليص حجم المساعدات، بل الاستثمار في تعزيز قدرات النازحين على الصمود، مؤكداً أن المسؤولية الإنسانية يجب أن تكون مشتركة وألا تقع على عاتق المجتمع المضيف وحده.

اتفاقية سنجار والعودة الطوعية

وفي جانب آخر من حديثه، سلط الوزير الضوء على مأساة سنجار، قائلاً: "رغم مرور سنوات على الإبادة الجماعية للإيزيديين، لا تزال اتفاقية سنجار غير مفعلة". وشدد على ضرورة عودة النازحين بكرامة إلى ديارهم، وهو ما يتطلب توفير الأمن وإعادة إعمار مناطقهم.

واختتم وزير الداخلية كلمته بالتأكيد على أن أبواب إقليم كوردستان ستبقى مفتوحة لكل الباحثين عن الطمأنينة والسلام، وأن حكومة الإقليم مستمرة في أداء رسالتها الإنسانية.