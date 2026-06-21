قبل بدء المفاوضات.. قاليباف: دماء الشهداء تواكب خطوتنا التفاوضية

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أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إلى سويسرا لقيادة جولة جديدة وحاسمة من المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة، حاملاً رسالة عاطفية وتعهدات سياسية أعلن فيها أن دماء ضحايا مدرسة "ميناب" وشهداء إيران ستكون الرقيب والموجه لتحركاته التفاوضية لضمان عدم خذلان الشعب الإيراني.

وفور وصوله إلى مطار زيوريخ، نشر قاليباف صورة له بجانب الطائرة الرسمية التي أقلت الوفد الإيراني، والتي كُتب عليها باللغتين الإنجليزية والفارسية "هاشتاغ ميناب 168" و*"إحياءً لذكرى أطفال مدرسة ميناب"*.

ووجه رئيس الوفد رسالة قال فيها: "أعتبر أطفال ميناب المظلومين وجميع شهداء إيران العزيزة مراقبين دائمين لأفعالي وسلوكي"، معرباً عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن نتائج تحقق تطلعات الشعب الإيراني.

ومن المقرر أن تنطلق المباحثات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأحد في منتجع "بورغنستوك" السياحي الشهير، والذي اختير نظراً لتحصيناته الأمنية العالية وموقعه الجغرافي المعزول على ضفاف بحيرة لوسيرن في مقاطعة "نيدفالدن"، مما يجعله بيئة مثالية لإجراء المفاوضات الدبلوماسية المعقدة والحساسة.

ويتمتع منتجع "بورغنستوك" بتاريخ طويل في احتضان وتوقيع الاتفاقيات الدولية؛ حيث استضاف في عام 2002 محادثات السلام السودانية، ومفاوضات الملف القبرصي عام 2004، بالإضافة إلى قمة السلام الخاصة بأوكرانيا التي عُقدت في يونيو 2024، فضلاً عن كونه مركزاً تاريخياً يستقطب الشخصيات العالمية منذ افتتاح أول فنادقه عام 1873.