الأنواء الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة بمعظم محافظات العراق

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، اليوم الأحد، أن يومي الإثنين والثلاثاء سيكون الطقس صحواً وحاراً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد.

وذكرت الهيئة في بيانٍ لها، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الإثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 40، دهوك 41، أربيل 42، نينوى 43، كركوك 45، صلاح الدين والأنبار 46، بغداد وديالى 47، واسط وبابل وكربلاء المقدسة 48، ميسان والديوانية والنجف الأشرف والمثنى والبصرة 49، ذي قار 50".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تشتد الى أكثر من (40) كم/س في أماكن متعددة من المنطقتين الوسطى والشمالية مسببة تصاعد للغبار، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما تبقى مقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية جيدة (6-8) كم وفي الغبار تتردى الى (3-5) كم".

مشيرةً إلى أن "يوم الخميس القادم سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تشتد الى أكثر من (40) كم/س في المنطقة الجنوبية مسببة تصاعد غبار خفيف فيها، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما تنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية جيدة (6-8) كم وفي الغبار تتردى الى (4-6) كم".