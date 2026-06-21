رئيس حكومة إقليم كوردستان يرسي حجر الأساس لمشروع جامع بارزاني الكبير

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أربيل (كوردستان 24)- يرسي رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع جامع بارزاني الكبير.

في عام 2023، قدّم رئيس الوزراء مسرور بارزاني فكرة المشروع. وقد تم تصميم هذا المشروع بناءً على توجيهات وأوامر رئيس الحكومة، ومن خلال د. پشتیوان صادق، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وتكليف المهندس رشيد فتاح، رئيس فريق 'غراف' (Graph) كفريق محلي.

الهدف من هذا المشروع هو إحياء العمارة الكوردية، وتجسيد طبيعة كوردستان، والتاريخ المجيد لحياة بارزاني الخالد، والذي جرى تنفيذه مرحلة تلو الأخرى وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء مسرور بارزاني.

صُمِّم المشروع على مساحة تتجاوز 2 مليون متر مربع، وقد حطم العديد من المقاييس العالمية.

ويتكون المشروع من عدة أقسام مهمة، منها: القاعة الرئيسية للجامع والتي تضم أكبر قبة وأعلى بوابة على مستوى العالم، بالإضافة إلى أكبر قاعة للمناسبات الدينية والاجتماعية، ومساحة للصلاة تتسع لـ 9 آلاف مصلي في وقت واحد.

جزء آخر من الجامع يتكون من حدائق وغابات خاصة تضم أكثر من مليون شجرة ونبتة ووردة، إلى جانب إنشاء أكبر شلال اصطناعي على مستوى العالم، والذي يتدفق من ارتفاع 48 متراً ليصب في بحيرة اصطناعية داخل الجامع.

من المنظور الهندسي والتصميمي، تأسست فكرة هذا الجامع على أساس الهوية الكوردية والنقوش والزخارف الكوردية؛ حيث تم تصميم المبنى الرئيسي للجامع على شكل 'الخيمة الكوردية التقليدية المصنوعة من شعر الماعز الأسود، فيما صُممت المباني الأخرى على شكل 'الخيام الكوردية العادية.

أقسام الجامع:

قاعة الصلاة الرئيسية: تتسع لـ 9,000 شخص، وتم بناؤها على تلة اصطناعية.

باحة وحدائق الجامع: تتسع لأكثر من 700,000 شخص.

قاعة المناسبات الدينية.

أكبر ساعة شمسية.

أكبر سجاد اصطناعي (مصنوع) على مستوى العالم.

أعلى بوابة على مستوى العالم.

4 مآذن: مع وجود مصاعد (أسانسير) لرؤية مدينة أربيل بالكامل.

أكبر قبة على مستوى العالم.

مكتبة ومكان لأكبر أرشيف للمخطوطات الكوردية والدينية.

قاعة مؤتمرات.

متحف خاص بالتاريخ والمخطوطات الكوردية.

مدرسة دينية.

صالة طعام عامة.

قاعة خاصة بالمناسبات الاجتماعية.

أكبر شلال اصطناعي وبحيرة اصطناعية.

أكبر حديقة عامة (بارك).

سوق خاص بالمستلزمات الدينية والكردية.

مواقف خاصة للسيارات."