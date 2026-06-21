وزير النفط الإيراني: قطاع الطاقة سيكون اختباراً حاسماً لأي اتفاقٍ نهائي مع واشنطن

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أربيل (كوردستان 24)- قال وزير النفط ​الإيراني، محسن باك ‌نجاد، اليوم الأحد، إن قطاع النفط ​الإيراني سيصبح ​اختباراً حاسماً لأي اتفاقٍ ⁠نهائي بين طهران ​وواشنطن، إذا حافظت ​الأطراف الغربية على الالتزام بمضمونه.

ونقلت وكالة شانا ​للأنباء التابعة لوزارة ​النفط الإيرانية عن باك ‌نجاد ⁠قوله، إن قطاع النفط الإيراني - في مرحلة ما بعد ​الاتفاق - ​سيوفر ⁠للاقتصاد العالمي فرصا استثمارية ​هائلة، ويضم مئات ​المشاريع ⁠الاستثمارية فضلا عن عقود شراكة ⁠فنية ​وتشغيلية جاهزة ​للتوقيع.

وتنطلق اليوم الأحد في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، بعد وصول نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى الدولة المضيفة بعد ساعات من وصول المفاوضين الإيرانيين.

وكان من المقرر أن تبدأ المفاوضات الجمعة في سويسرا، لكنها أرجئت في اللحظات الأخيرة مع تصعيد إسرائيل هجماتها في لبنان بعد مقتل أربعة عسكريين بينهم ضابط بنيران حزب الله.

وحينها توصلت واشنطن إلى اتفاق على تجديد وقف إطلاق النار هناك، وهو شرط من شروط اتفاقها المبدئي مع إيران.

لكن القوات الإسرائيلية اشتبكت مجددا مع مقاتلي حزب الله السبت، وسط تقاذف الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة.