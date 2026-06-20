افتتاح معرض المنتجات المحلية الصيفي في أربيل لدعم الزراعة الوطنية

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أربيل (كوردستان 24)- افتتح محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم السبت 20 حزيران 2026، معرض المنتجات المحلية الصيفي في أرض معرض أربيل الدولي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي.

وشهدت مراسم الافتتاح حضور عدد من المسؤولين والمستثمرين والمزارعين النموذجيين من مختلف مناطق إقليم كوردستان، حيث انطلقت فعاليات المعرض بمشاركة واسعة من المنتجين المحليين.

ويهدف المعرض إلى تقديم الدعم المباشر للمزارعين وتوفير منافذ تسويقية لمنتجاتهم، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة. كما يوفر للمواطنين تشكيلة متنوعة من المحاصيل الصيفية الطازجة والصحية المنتجة محلياً.

ويستمر المعرض لمدة أربعة أيام متتالية، وهو مفتوح أمام الزوار، بمشاركة عشرات المزارعين والشركات الزراعية المحلية التي تعرض أحدث منتجاتها ومحاصيلها.

وخلال حفل الافتتاح، أشاد محافظ أربيل بجهود الجهات المنظمة، مؤكداً أن المعرض يمثل فرصة مهمة لإبراز الإمكانات الحقيقية التي يمتلكها القطاع الزراعي في كوردستان، مشدداً على استمرار الحكومة في تقديم التسهيلات اللازمة لدعم القطاع الخاص وتعزيز الإنتاج الوطني.