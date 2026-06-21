"الديمقراطي الكوردستاني" يطلق جولة مفاوضات لإنهاء الانسداد السياسي في إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- أنهى الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكوردستاني كافة استعداداته الفنية والسياسية لتدشين جولة اجتماعات موسعة مع الأطراف والقوى السياسية خلال الأسبوع الجاري، بهدف كسر حالة الانسداد السياسي، وتطبيع الأوضاع في إقليم كوردستان، وتحفيز حركة الأسواق والأوضاع المعيشية للمواطنين.

وكشف مصدر في اللجنة المركزية للحزب في تصريحٍ لـ كوردستان24، عن تشكيل لجنة عليا خاصة ومكلفة بتنفيذ المبادرة السياسية التي أطلقها الرئيس مسعود بارزاني. وتضم اللجنة في عضويتها أسماء بارزة من المكتب السياسي للحزب، وهم: هوشيار زيباري، ومسؤول مكتب تنظيم الحزب في أربيل پشتیوان صادق، إلى جانب المتحدث الرسمي باسم الحزب محمود محمد.

وأوضح المصدر أن المبادرة حظيت بترحاب واسع وأصداء إيجابية من أغلبية المكونات والقوى السياسية التي أبدت استعدادها الفوري للجلوس إلى طاولة الحوار.

مشيراً إلى أن الحزب يتطلع لمشاركة جماعية وشاملة؛ حيث ينتظر في الوقت الحالي الردود النهائية من أطراف قليلة متبقية لتحديد الموعد النهائي لانطلاق الجولة.

ووفقاً للأجندة الرسمية، فإن مستهدفات هذه اللقاءات تتجاوز الأطر التقليدية المتعلقة بإعادة تفعيل برلمان الإقليم وتشكيل الحكومة الجديدة؛ بل تسعى بالدرجة الأولى إلى صياغة توافق وطني استراتيجي، وتوحيد الرؤى والمواقف بين مختلف القوى السياسية الكوردستانية لمواجهة التحديات الراهنة.

كما حظي الحراك السياسي الداخلي باهتمام ودعم دولي بارز؛ إذ دعا المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون العراق وسوريا، توم باراك، خلال زيارته الرسمية للإقليم، كافة الأطراف والكتل إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان لضمان الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي في المنطقة، مشيداً في الوقت نفسه بخطوات تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين حكومتي أربيل وبغداد.