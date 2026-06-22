عراقجي: هناك تحقيق تقدّم كبير في المحادثات الجارية مع واشنطن

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، عن تحقيق "تقدم كبير" في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان ورفع القيود الاقتصادية المفروضة على بلاده.

وأوضح عراقجي، في منشور له على منصة "إكس"، أن الوساطة الدؤوبة التي قادتها باكستان وقطر أسفرت عن نتائج ملموسة، شملت إعفاء صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية من العقوبات، ورفع الحصار المفروض عليها.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن التفاهمات الأخيرة شهدت أيضاً الإفراج عن بعض أصول بلاده المجمدة في الخارج، بالإضافة إلى إطلاق خطة كبرى مخصصة لإعادة إعمار إيران.

وانطلقت أمس الأحد في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

وكان من المقرر أن تبدأ المفاوضات الجمعة في سويسرا، لكنها أرجئت في اللحظات الأخيرة مع تصعيد إسرائيل هجماتها في لبنان بعد مقتل أربعة عسكريين بينهم ضابط بنيران حزب الله.

وحينها توصلت واشنطن إلى اتفاق على تجديد وقف إطلاق النار هناك، وهو شرط من شروط اتفاقها المبدئي مع إيران، لكن القوات الإسرائيلية اشتبكت مجددا مع مقاتلي حزب الله السبت، وسط تقاذف الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة.