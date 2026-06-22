رئيس الوزراء البريطاني يدرس التنحي ووضع جدول زمني لرحيله

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أربيل (كوردستان 24)- يواجه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ضغوطاً سياسية متزايدة قد تدفعه اليوم الاثنين لإعلان جدول زمني لرحيله عن السلطة، تمهيداً لانتقال منظم للقيادة إلى منافسه الأبرز آندي بيرنام؛ وهو ما قد يفتح الباب أمام تسمية سابع رئيس للوزراء في بريطانيا خلال عقد واحد.

وأفادت مصادر مطلعة بأن ستارمر أمضى عطلة نهاية الأسبوع في تقييم خياراته السياسية، ومناقشة ما إذا كان سيتنحى عن منصبه مباشرة أو يخوض سباقاً داخلياً جديداً على قيادة الحزب، وذلك بعد أقل من عامين على فوزه الساحق في الانتخابات العامة، والذي كان يُعول عليه لإنهاء حالة الفوضى السياسية في البلاد.

وتصاعدت الضغوط على ستارمر بشكل حاد عقب التطورات الأخيرة يوم الجمعة الماضي، عندما حقق رئيس بلدية مانشستر الكبرى، آندي بيرنام، فوزاً حاسماً في الانتخابات البرلمانية الفرعية أعاده إلى "وستمنستر"، متغلباً على مرشح حزب "الإصلاح" بقيادة نايجل فاراج، الذي يتصدر استطلاعات الرأي الوطنية منذ أكثر من عام، مما عزز من أسهم بيرنام كخلف محتمل لقيادة الحكومة.