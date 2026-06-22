العثور على 19.5 مليار دينار في مزرعة ببيجي والمبلغ يصل إلى هيئة النزاهة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الناشط والمدون غالب الدعمي، اليوم الاثنين، أن فريقاً من هيئة النزاهة، وبقرار قضائي، تمكن من ضبط مبلغ مالي كبير داخل مزرعة في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقال الدعمي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، إن المبلغ المضبوط يبلغ 19 ملياراً و500 مليون دينار عراقي، مشيراً إلى أن الأموال عُثر عليها داخل مزرعة تعود إلى عدنان الجميلي.

وأضاف أن المبلغ وصل صباح اليوم الاثنين إلى مقر هيئة النزاهة، بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعملية الضبط.

وفي السياق ذاته، نفى الدعمي صحة الأنباء المتداولة بشأن قيام زوجة أحد المتهمين وشقيقة زوجته بحرق مبلغ 5 ملايين دولار، مؤكداً أن هذه المعلومات غير صحيحة.

كما نفى ما أُثير حول ضبط 76 مليار دينار عراقي في منزل المتهم علاء سمير، المعروف بـ"أبو الكهرباء"، مؤكداً أن هذه المعلومات لا تستند إلى وقائع صحيحة.