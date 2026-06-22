72 مصاباً ومفقوداً جراء انفجار المنطقة الصناعية في قطر

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أربيل (كوردستان 24)- أصيب 54 شخصا وفُقد 18 آخرون في الانفجار الذي وقع مساء الأحد في منطقة رأس لفان الصناعية في قطر التي تضم أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم نتيجة "حادث تقني"، على ما أعلنت وزارة الداخلية القطرية الإثنين.

وذكرت الوزارة على منصة إكس "بلغ إجمالي عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية 54 شخصاً".

مشيرة إلى أنّ "السلطات المختصة "تباشر عمليات البحث عن 18 شخصاً مفقوداً".

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع التابعة لمنطقة رأس لفان الصناعية، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" ، أن الانفجار وقع إثر "حادث تقني" داخل المنشأة، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني المختصة انتقلت فوراً إلى الموقع وباشرت إجراءات السيطرة على الحادث والتعامل معه.