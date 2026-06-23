البيت الأبيض: ترامب لن يوقع اتفاقاً لا يخدم الأمن القومي.. وتعهد باتخاذ "ما يلزم" حال عدم التزام طهران

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اربيل (كوردستان24)- أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يوقع أي اتفاق مع إيران لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة وأمنها القومي، مشددة على أن ترامب يضع دائماً مبدأ "أمريكا أولاً" فوق كل اعتبار. بالتزامن مع ذلك، وجه ترامب تحذيراً مباشراً لطهران، مؤكداً استعداد واشنطن لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم التزامها بالتعهدات.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، وصفت ليفيت الحديث عن إمكانية توقيع ترامب لاتفاق يشبه الاتفاقات السابقة بأنه "أمر يثير السخرية"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي أُبرم في عهد إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما ووصفته بـ"الكارثي". وأوضحت المتحدثة أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن بشكل ملموس حماية مصالح الشعب الأمريكي وأمنه القومي.

ترامب: لن نواجه مشكلة إذا احترمتنا إيران

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين قائلاً: "إذا لم تلتزم إيران باتفاقها مع واشنطن، أو إذا تصرفت بشكل غير لائق، فسأفعل كل ما هو ضروري". وأضاف: "طالما أن إيران تبدي احتراماً لنا، فلن تكون لدينا أي مشكلة".

وأشاد ترامب بأداء فريق التفاوض الأمريكي بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس، واصفاً جهودهم بالمثمرة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة "قوضت الجزء الأكبر من قدرات الجيش الإيراني واستهدفت قيادات الصف الأول والثاني والثالث هناك".

وفي معرض حديثه عن مقاربتهم للملف الإيراني، أوضح ترامب أنه يتعامل مع طهران بطريقة تختلف تماماً عن نهج الإدارة الديمقراطية السابقة. وحول حركة الملاحة البحرية، قال: "مضيق هرمز مفتوح بالكامل والأوضاع هناك مستقرة، وإيران تتعامل بطريقة إيجابية للغاية في هذا الصدد".

اتفاق مؤقت ومفاوضات مستمرة في سويسرا

تأتي هذه المواقف والتصريحات عقب توقيع اتفاق مؤقت الأسبوع الماضي بين دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. ويأتي هذا التطور بعد ثلاثة أشهر من ضربة عسكرية مشتركة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف في إيران، تلاها رد من طهران باستهداف إسرائيل ومواقع أخرى.

وفي سياق متصل، أعلن الوسطاء يوم الاثنين اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين والتي استضافتها سويسرا.

وأفاد بيان مشترك صادر عن الدولتين الوسيطتين (قطر وباكستان) بأن واشنطن وطهران اتفقتا على "خارطة طريق" تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، فإن المحادثات الفنية بين الوفود ستتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري في منتجع "بورغنستوك" الجبلي بسويسرا لمناقشة التفاصيل العالقة.