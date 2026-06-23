وضع حجر الأساس لمصنع "داسن" للأدوية في زاخو بقيمة 22 مليون دولار

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اربيل (كوردستان24) - شهد قطاع الصناعات الدوائية والبنية التحتية الصحية في إقليم كوردستان خطوة إستراتيجية جديدة، اليوم، بوضع حجر الأساس رسمياً لمصنع "داسن" لإنتاج الأدوية والمحاليل الطبية في إدارة زاخو المستقلة، بهدف تعزيز الأمن الدوائي وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر المحلية في الإقليم.

ويُقام هذا المشروع العقاري والصناعي على مساحة تبلغ 45 ألف متر مربع، بموازنة استثمارية تصل إلى 22 مليوناً و250 ألف دولار، ومن المقرر إنجاز أعمال التشييد ودخوله الخدمة الفعلية خلال 36 شهراً.

القدرة الإنتاجية والفرص التشغيلية

صُمم مصنع "داسن" بقدرات إنتاجية سنوية تسعى لسد جزء مهم من الاحتياجات المحلية، وتتوزع خطوطه الإنتاجية على النحو التالي:

المحاليل الطبية الوريدية: 12 مليون عبوة.

الحبوب والأقراص الطبية: 3.5 مليون وحدة.

القطرات الطبية: 2 مليون وحدة.

الحقن والمحاقن الطبية: 1 مليون وحدة.

وإلى جانب دوره في تعزيز القطاع العلاجي، سيسهم المشروع في توفير حوالي 200 فرصة عمل مباشرة للشباب والمتخصصين المحليين في المنطقة.

البنية التحتية الصحية وإستراتيجية تنظيم سوق الدواء

يأتي وضع حجر الأساس لهذا المصنع بالتزامن مع مشاريع التطوير الصحي التي تشرف عليها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، والتي تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتنظيم القطاع الدوائي.

تطوير المرافق الطبية

وتشير البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة إلى إنجاز وتطوير عدة مرافق تضمنت:

تشييد 67 مستشفى.

افتتاح 31 مركزاً طبياً تخصصياً.

تأسيس 8 مستشفيات ومراكز متخصصة لعلاج الأورام السرطانية.

إجراء أكثر من 56 مليون فحص مخبري وشعاعي للمواطنين في المراكز الحكومية.

مكافحة الأدوية المغشوشة

وعلى الصعيد الرقابي، ركزت الإجراءات الحكومية على تنظيم سوق الدواء وضمان جودته؛ حيث تم تطبيق نظام "اللاصق التعريفي" (الستيكر) للأدوية كخطوة أساسية للحد من دخول المواد الطبية المهربة أو المغشوشة إلى الأسواق، وضمان وصول أدوية آمنة وخاضعة للفحص المخبري إلى المستهلكين.