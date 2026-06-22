طقسٌ لاهب يضرب العراق غداً وتحذيرات من تصاعد الغبار والأتربة الأربعاء

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الاثنين، موجة حر شديدة تجتاح البلاد غداً الثلاثاء، لتصل درجات الحرارة العظمى إلى نصف غليان (50 درجة مئوية) في خمس محافظات وسطى وجنوبية، وسط تحذيرات من نشاط للرياح وتصاعد للغبار في الأيام اللاحقة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غدٍ الثلاثاء سيكون صحواً حاراً ومشمساً في عموم البلاد إثر ارتفاع درجات الحرارة بضع درجات في المنطقة الشمالية وقليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية.

وسجلت محافظات بابل، وميسان، والنجف الأشرف، والبصرة، وذي قار أعلى معدل حرارة بالبلاد بـ 50 درجة مئوية، تلتها بغداد وديالى بـ 48 درجة، فيما تراوحت المحافظات الشمالية بين 41 و 45 درجة مئوية.

أما بشأن الحالة الجوية ليوم الأربعاء، فأشار البيان إلى أن الطقس سيبقى صحواً ومشمساً، مع انخفاض في درجات الحرارة بعدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وقليلاً في الجنوبية.

مبيناً أن الرياح ستتحول إلى شمالية غربية معتدلة تنشط إلى (40) كم/س في مناطق متعددة من الوسط والجنوب مسببةً تصاعداً ملحوظاً للغبار.

وفيما يخص نهاية الأسبوع، توقعت الهيئة أن يشهد يوم الخميس طقساً صحواً مع عودة درجات الحرارة للارتفاع قليلاً في الوسط والشمال وانخفاضها عدة درجات في الجنوب مع استمرار نشاط رياح الغبار نهاراً، على أن يستقر الطقس يوم الجمعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والشمالية وانخفاضها قليلاً في المحافظات الجنوبية.