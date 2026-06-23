لدعم الشباب والمرأة.. إطلاق مشروع "بداية" للتمكين الاقتصادي في إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- أُعلن في أربيل، اليوم الثلاثاء 23 حزيران/يونيو 2026، عن إطلاق مشروع "بداية" المخصص لدعم التمكين الاقتصادي وتعزيز قدرات الشباب والنساء، تحت شعار "المهارات والريادة والعمل في إقليم كوردستان العراق".

وجرت مراسيم إطلاق المشروع بحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو، ورئيس المنظمات غير الحكومية فلاح حسن، ورئيس اتحاد الغرف التجارية شفان عبد الرحمن، إلى جانب جمع من المسؤولين وممثلي المنظمات المحلية والدولية والإعلاميين.

ويحظى مشروع "بداية" بتمويل ودعم مالي من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، وتشرف على تنفيذه منظمة "أوكسفام" (Oxfam) الدولية بالشراكة مع منظمة كوردستان لحقوق الإنسان.

وبحسب القائمين على المشروع، فقد بلغ عدد المستفيدين منه حتى الآن 2,059 شخصاً يتوزعون على محافظات أربيل والسليمانية ودهوك.

وتهدف هذه المبادرة التنموية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والمرونة الاقتصادية المجتمعية، من خلال تقديم الدعم والمساعدات المالية، وتوفير برامج التدريب المهني والتقني، بالإضافة إلى مساندة المشاريع الناشئة والصغيرة، بما يضمن تسريع الاندماج الاقتصادي للاجئين، والنازحين داخلياً، وأفراد المجتمعات المحلية المضيفة في محافظات الإقليم.