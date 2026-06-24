تحذير من قطع الرواتب.. مهلة أخيرة لموظفي إقليم كوردستان للتسجيل في مشروع "حسابي"

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت إدارة مشروع "حسابي" (هەژماری من) المصرفي عن المهلة النهائية الممنوحة لموظفي ومتقاضي الرواتب في القطاع العام بإقليم كوردستان لاستكمال إجراءات التسجيل واستلام بطاقاتهم المصرفية، محذرة من أن الحكومة الاتحادية في بغداد ستقوم بإيقاف رواتب ومستحقات المتخلفين عن التسجيل بعد انتهاء المدة المحددة.

اتفاق حكومي ومهلة أخيرة

وأشار بيان صادر عن إدارة المشروع إلى أنه بناءً على الاجتماع الأخير الذي عُقد بين وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، تـقرر تحديد مهلة مدتها ثلاثة أشهر لاستكمال كافة الإجراءات الفنية لتسجيل جميع موظفي الإقليم ضمن المشروع.

وأوضح البيان أنه بموجب القرار الاتحادي، فإن أي موظف في إقليم كوردستان لا يتم تسجيله ولم يستلم بطاقته المصرفية بحلول 31 آب (أغسطس) 2026، ستتوقف الحكومة العراقية عن تمويل وإرسال مستحقاته المالية ورواتبه إلى حكومة الإقليم.

إحصاءات التسجيل وتوزيع البطاقات حسب المحافظات

وفيما يخص نسب المشاركة، أظهرت البيانات الحديثة للمشروع أن 96% من موظفي القطاع العام في عموم الإقليم قد أتموا عملية التسجيل بالفعل. وتوزعت النسب على مستوى المحافظات على النحو التالي:



-محافظتا أربيل ودهوك: تصدرتا القائمة بنسبة تسجيل بلغت 99%.

-محافظة حلبجة: بلغت نسبة التسجيل فيها 93%.

-محافظة السليمانية: بلغت نسبة التسجيل فيها 92%.



وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد الموظفين الذين تسلموا بطاقاتهم المصرفية فعلياً 862,168 شخصاً، وتوزعت عمليات التوزيع جغرافياً كالتالي:



-أربيل: 379,204 بطاقات.

-السليمانية: 278,913 بطاقة.

-دهوك: 188,164 بطاقة.

-حلبجة: 15,886 بطاقة.



وأكدت حكومة إقليم كوردستان أنها اتخذت كافة التدابير والإجراءات الفنية اللازمة لتسريع عملية التحول الرقمي وتوطين رواتب كافة الموظفين لضمان انسيابية مستحقاتهم المالية.

آلية استلام البطاقات المصرفية

ودعت إدارة مشروع "حسابي" الموظفين ومتقاضي الرواتب إلى متابعة هواتفهم المحمولة بانتظام؛ حيث سيقوم النظام بإرسال إشعارات وتنبيهات عبر تطبيقات المراسلة الفورية مثل "واتساب" و"فايبر"، أو عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS)، لإبلاغهم بجاهزية بطاقاتهم المصرفية وتحديد المصرف المعين المخصص لمراجعتهم واستلام بطاقاتهم منه.