بغداد لم تعالج المشكلات التي تعيق إنتاج وتصدير نفط كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- كشف مصدر مطلع لـ "كوردستان 24"، أنه بسبب مجموعة من المشكلات التقنية والمالية والقانونية مع الجانب التركي، لا يزال موعد استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان غير معلوم حتى الآن، وأن بغداد لم تتخذ خطوات عملية لمعالجة هذه المشكلات.

وأفاد مصدر مطلع على المباحثات الجارية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والشركات النفطية، بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط، لـ "كوردستان 24": بأنه ليس من الواضح حتى الآن متى ستُستأنف عملية تصدير نفط كوردستان.

وأكد المصدر أن العديد من المشكلات لا تزال عالقة دون حل، ومن بينها المشكلات التقنية الناجمة عن هجمات الطائرات المسيرة (الدرونات) على الحقول النفطية.

وفيما يتعلق بالتصدير عبر تركيا، أُشير إلى أن تركيا أبلغت العراق العام الماضي بأن اتفاقية خط أنابيب (كركوك - جيهان) ستنتهي في 27 تموز 2026، وهي غير مستعدة لتجديد الاتفاقية بالشروط السابقة. كما تخشى الشركات من عدم تجديد الاتفاقية، لأنها لا تستطيع استئناف الإنتاج لفترة وجيزة (كشهر واحد مثلاً) ثم التوقف مجدداً، لما يسببه ذلك من أضرار جسيمة بالآبار النفطية.

من جهة أخرى، لم تقم الحكومة العراقية حتى الآن بتسوية ديون الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان، وهو ما يزال يمثل أحد العوائق الرئيسية.

وبخصوص حماية الحقول، طُلب من العراق توفير منظومات مضادة للطائرات المسيرة، وقد وعدت بغداد بذلك لكنها لم تتخذ خطوات عملية بعد. ورغم أن شراء هذه المنظومات كان أحد محاور زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى أمريكا، إلا أن العراق يقع في نهاية قائمة المشترين بسبب الطلب الكبير من دول الخليج على هذه المنظومات، ولن يتم توفيرها له في وقت قريب.

حالياً، توقفت 8 شركات نفطية عن العمل من أصل 11 شركة. ووفقاً للمعلومات، فإنه في حال استأنفت تلك الشركات عملها غداً، بإمكانها إنتاج ما بين 160 إلى 170 ألف برميل نفط يومياً.