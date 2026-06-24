العراق.. اعتقال 77 متهماً بالمضاربة بالعملة واتخاذ إجراءات قانونية بحق 65 متلاعباً بأسعار الأغذية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تنفيذ حملة أمنية رقابية واسعة، أسفرت عن إلقاء القبض على عشرات المتهمين بالمضاربة بأسعار صرف العملات الأجنبية والتلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، في بيان له، أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية الرادعة بحق 65 متهماً ثبت تورطهم بالتلاعب بأسعار المواد الغذائية الأساسية واحتكارها لرفع قيمتها السوقية.

وأضاف ميري أن القوات الأمنية ألقت القبض كذلك على 77 شخصاً آخرين متهمين بالمضاربة بأسعار صرف العملات الأجنبية والترويج لأسعار غير رسمية خارج الضوابط القانونية، مما تسبب في خلق حالة من عدم الاستقرار والارتباك داخل الأسواق المحلية.

تحذير من المساس بالأمن الغذائي والاقتصادي

وشدد المتحدث باسم الداخلية على أن الأجهزة الأمنية والرقابية لن تتسامح أو تتغاضى عن أي طرف يحاول استغلال الظروف المعيشية للمواطنين لتحقيق مآرب ومكاسب مالية شخصية، مؤكداً أن الوزارة حريصة على حماية الأمن الاقتصادي والغذائي وستواصل ملاحقة كل من يحاول العبث باستقرار السوق.

تذبذب أسعار الصرف وإرباك في الأسواق

وتأتي هذه الإجراءات الصارمة من قبل وزارة الداخلية بالتزامن مع تذبذب شهدته قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في بورصات الصرف المحلية خلال الأيام القليلة الماضية، والناجم عن شائعات وتداولات مضللة لأسعار الصرف، الأمر الذي خلق حالة من الإرباك والقلق لدى أصحاب المحال والمواطنين على حد سواء.