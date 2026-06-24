بعد تخطي مصادرات الجميلي 200 مليار.. نائب عراقي يكشف آلية تبديد عائدات النفط طوال 20 عاماً

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أربيل (كوردستان 24)- أكّد عضو مجلس النواب العراقي، سيبان شيرواني، أن حجم الأموال المصادَرة المرتبطة بوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، اقتربت من حاجز الـ 200 مليار دينار عراقي، مشيراً إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع مع استمرار التحقيقات.

واعتبر شيرواني، في تدوينة له على صفحته الشخصية، أن قضية الجميلي تقدم مؤشراً خطيراً على حجم الاستنزاف الذي تعرضت له عائدات النفط العراقية طوال العقدين الماضيين.

موضحاً أنه بالنظر إلى وجود آلاف المسؤولين والوزراء ورؤساء الحكومات في المنظومة السياسية، فإن افتراض تورط كل مسؤول بنسبة 10% فقط مقارنة بقضية الجميلي، يكشف بوضوح عن الآلية التي هُدرت بها ثروات البلاد الهائلة وعطلت مسارات التنمية.

وأضاف النائب العراقي أن هذه الحقائق تمثل "الرد الأمثل" على الخطاب السياسي الذي ساد طوال العشرين عاماً الماضية، والذي عمل على إقناع مواطني المحافظات الوسطى والجنوبية بأن تراجع الخدمات يعود إلى الموازنات والأموال المرسلة إلى إقليم كردستان.

واختتم شيرواني تصريحه بالإشارة إلى أن الرأي العام العراقي بات يدرك اليوم الأسباب الحقيقية وراء غياب الخدمات التنموية في الوسط والجنوب، لافتاً في الوقت ذاته إلى تجربة إقليم كردستان الذي نجح في مواصلة حركة الإعمار والتطور رغم ما واجهه من حصار وضغوطات مالية.