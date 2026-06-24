مقتل خبير في إزالة الألغام بضربة روسية في أوكرانيا

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أربيل (كوردستان 24)- أسفرت ضربة روسية استهدفت جنوب أوكرانيا عن مقتل خبير في إزالة الألغام، وفق ما أفادت منظمة "المساعدات الشعبية النروجية".

وأضافت المنظمة، التي يعمل الخبير لديها، أن الضربة أسفرت أيضا عن إصابة خمسة أشخاص، أحدهم في حالة حرجة، وفق ما نقلته فراس برس.

وقال مدير المنظمة في أوكرانيا، بوجار هوكسا، إن "شخصا واحدا قضى جرّاء الهجوم، وشخص آخر في حالة حرجة، وأربعة أُصيبوا... وقع الهجوم في منطقة خيرسون".

من جانبه، أفاد نائب رئيس الإدارة العسكرية في منطقة خيرسون بأن الموظّفين المتضرّرين هم الأوكرانيون.