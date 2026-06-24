بأكثر من 5000 مشارك.. أربيل تسعى لدخول "غينيس" بالزي الكوردي

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أربيل (كوردستان 24)- شهدت مدينة أربيل، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات "مهرجان الزي الكوردي" بتنظيم من "مؤسسة كوردستان فاونديشن"، في حدث ثقافي وتاريخي بارز يهدف إلى إدخال اسم كوردستان موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عبر تنظيم أكبر تجمع بشري بالأزياء التراثية.

وبدأت فعاليات المهرجان في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم (24 حزيران 2026) في الساحة الخارجية لمركز الشباب بمدينة أربيل، وسط توقعات بمشاركة أكثر من 5000 شخص يرتدون أزياءً تقليدية تمثل مختلف مناطق كوردستان، لتقديم لوحة تراثية تعكس غنى الفلكلور الكوردي أمام العالم.

يتضمن جدول أعمال المهرجان استمرار عمليات تسجيل المشاركين ومعرض الأزياء حتى الساعة السابعة مساءً، لتنطلق بعدها في تمام الثامنة المحاولة الرسمية لكسر الرقم القياسي العالمي على المنصة الرئيسية، على أن يتم إعلان النتائج النهائية بحلول الساعة الثامنة والنصف مساءً.

من جانبها، أكدت "مؤسسة كوردستان فاونديشن" أن هذا الحدث يتجاوز أبعاد كسر الأرقام القياسية؛ إذ يهدف بالأساس إلى صون الهوية الوطنية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتوعية الأجيال الناشئة بأهمية التمسك بإرثهم وثقافتهم الأصيلة، فضلاً عن تسليط الضوء دولياً على جماليات الأزياء الكوردية وتاريخها العريق.