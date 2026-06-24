المتحدّث باسم حكومة كوردستان يعلن استئناف إنتاج الشركات النفطية في الإقليم

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن بدء الاستئناف التدريجي لعمليات إنتاج النفط من قبل الشركات العالمية الأجنبية العاملة في حقول الإقليم، وذلك بعد فترة من التوقف القسري الناجم عن أضرار لحقت بالبنية التحتية جراء هجمات سابقة.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، پیشوا هوراماني، في تصريح صحفي، إن شركة "إتش كي إن" (HKN) الأمريكية عاودت عملياتها بالفعل بمعدل إنتاج أولي بلغ 7 آلاف برميل يومياً.

مؤكداً أن الشركة ذاتها تعتزم استئناف الإنتاج في حقل "أتروش" يوم الأحد المقبل.

وأضاف هوراماني أن شركة "غولف كيستون" البريطانية باشرت هي الأخرى عمليات الإنتاج اليوم في حقل "شيخان"، فيما تستعد شركة "دي إن أو" (DNO) النرويجية لاستئناف العمل في حقلي "تاوكي" و"فيشخابور" بعد غدٍ الجمعة، على أن تلحق بها شركة "هنت أويل" الأمريكية في الثامن من شهر تموز/يوليو المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي أن تأخر عودة بعض الشركات إلى الخدمة كان ناتجاً عن حجم الأضرار البالغة التي خلفتها الاعتداءات السابقة على المنشآت النفطية، مشيراً إلى أن المواقع المتضررة استغرقت وقتاً إضافياً لإتمام أعمال الصيانة والتأهيل الفني وضمان جاهزيتها للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية.