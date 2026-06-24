كوردستان تدخل موسوعة "غينيس" بأكبر تجمع للزي القومي في أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- اختتم مهرجان الزي الثقافي الكوردي في مدينة أربيل بنجاح، حيث تمكنت منظمة (كوردستان فاوندیشن) من جمع أكثر من ألف شخص بالزي الكوردي الأصيل، وبذلك دخل اسم كوردستان رسمياً في كتاب غينيس للأرقام القياسية لأكبر تجمع بشري بالزي الوطني.

وشهدت الساحة الخارجية لمركز الشباب في عاصمة الإقليم، اليوم (24 حزيران 2026)، توافد الشباب من مختلف مناطق كوردستان مرتدين أزياءهم التراثية الملونة، في حدث ثقافي أدارته مؤسسة كوردستان فاونديشن.

وبدأت الفعاليات الميدانية في تمام الساعة الخامسة عصراً، وخضعت لعمليات تسجيل وتدقيق أشرف عليها ممثلون ولجان تحكيم دولية تابعة للموسوعة.

ومع انطلاق البرنامج الرئيسي للمهرجان في تمام الثامنة مساءً، أعلن حكام "غينيس" رسمياً في تمام الساعة 8:40 مساءً عن نجاح المحاولة وكسر الرقم القياسي العالمي السابق وتدوين الرقم الجديد باسم كوردستان، وسط أجواء احتفالية حاشدة.

وفي تعليق لها، أكدت "مؤسسة كوردستان فاونديشن" أن هذا الإنجاز يتعدى أبعاد كسر الأرقام القياسية؛ كونه يمثل رسالة ثقافية للعالم بضرورة صون الإرث القومي وإبراز التلاحم الاجتماعي، لافتةً إلى أن المهرجان حقق هدفه الأساسي في إلهام الأجيال الناشئة للاعتزاز بهويتها وأصالتها.