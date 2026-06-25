إيران تتهم الناتو بالتواطؤ في حرب عدوانية شنتها واشنطن وتل أبيب ضدها

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أربيل (كوردستان24)- اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، حلف شمال الأطلسي (الناتو) بـ"التواطؤ النشط" في ما وصفته بـ"حرب عدوانية غير مشروعة" شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في فبراير الماضي.

وجاءت هذه الاتهامات على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تعقيباً على تصريحات أدلى بها الأمين العام للحلف، مارك روته، لشبكة "فوكس نيوز". وكشف روته في مقابلته عن تفاصيل لوجستية تتعلق بالهجوم الذي وقع في 28 فبراير/شباط، مشيراً إلى إقلاع نحو 500 طائرة أميركية من قواعد في إيطاليا، وتسهيلات قدمها مطار بوخارست في رومانيا لطائرات التزويد بالوقود، مؤكداً أن إجمالي الطائرات الأميركية التي انطلقت من قواعد أوروبية خلال الحرب تراوح بين 4 إلى 5 آلاف طائرة.

واعتبر بقائي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن تصريحات روته تشكل "اعترافاً واضحاً ودامغاً" بتورط الحلف في الاعتداء على دولة عضو في الأمم المتحدة. وخصّ المتحدث الإيراني إيطاليا ورومانيا بالذكر، مطالباً إياهما وبقية الدول الأوروبية بتقديم تفسيرات لشعوبهم وللعالم حول أسباب "التواطؤ في هذا العمل العدواني الفاضح".

في المقابل، سارعت وزارة الدفاع الإيطالية إلى نفي هذه الادعاءات، واصفةً تصريحات روته بأنها "مضللة تماماً". وأوضحت روما أنها لم تسمح باستخدام قواعدها إلا لمهام "فنية ولوجستية"، مشددة على عدم مشاركة أي طائرات من أراضيها في "مهام قتالية" ضد إيران.