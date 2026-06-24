هيمن هورامي: إعادة تفعيل البرلمان هي بداية الخروج من الانسداد السياسي في كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- بحث عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هيمن هورامي، اليوم الأربعاء، مع القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية لدى الإقليم، ليو جون، مستجدات الأوضاع السياسية في إقليم كوردستان، وآفاق التعاون الثنائي المشترك.

وجدد هورامي، خلال اللقاء، تأكيد الحزب الديمقراطي على موقفه الثابت بضرورة تفعيل البرلمان كشرط أساسي لإنهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة.

داعياً كافة القوى السياسية الفائزة في انتخابات أكتوبر 2024 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية، ونقل مباحثات تشكيل الحكومة إلى تحت قبة البرلمان.

ووصف هورامي المبادرة السياسية التي طرحها الرئيس مسعود بارزاني مؤخراً بمناسبة عيد الأضحى بأنها "خطوة مصيرية" لتجاوز الأزمة وسد الفراغ المؤسساتي.

وأوضح القيادي في الحزب الديمقراطي أن حصول حزبه على الصدارة بفارق يتجاوز 400 ألف صوت عن أقرب منافسيه يمنحه استحقاقاً سياسياً وديمقراطياً يرتكز عليه في صياغة التفاهمات.

مشيراً إلى أن الاتفاق الموقّع مع الاتحاد الوطني الكوردستاني في مايو 2025 يمثل أساساً متيناً يعتمد التوافق والشراكة الحقيقية لإدارة المرحلة.

وشهد الاجتماع استعراض ملف العلاقات بين أربيل وبغداد، والاتفاقات الجمركية الأخيرة المتعلقة بنظام الأتمتة الجمركية "أسيكودا" والاستثمار.

من جانبه، أشاد القنصل الصيني بالعمق الاستراتيجي للعلاقات التاريخية التي تجمع الحزب الشيوعي الصيني بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، مستعرضاً خطط بلاده لإحياء الذكرى الـ105 لتأسيس الحزب الحاكم في الصين ومؤكداً حرص بكين على تنمية هذه الروابط المشتركة.