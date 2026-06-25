جذباً للاستثمار والسياحة.. افتتاح فرع لمطعم "الشيف بوراك" العالمي في أربيل

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- شهدت العاصمة أربيل افتتاح فرع جديد لسلسلة مطاعم الشيف التركي الشهير "بوراك" (CZN Burak) ضمن مشروع "أربيل أفينيو" (Erbil Avenue)، وسط حضور لافت واهتمام واسع من المواطنين والمهتمين بقطاع السياحة والخدمات.

ويأتي افتتاح هذا الفرع تلبية لتطلعات شريحة واسعة من المواطنين الذين انتظروا تدشين المطعم رسمياً، لينضم إلى قائمة العلامات التجارية العالمية التي تتخذ من إقليم كوردستان مقراً لها.

أشرف على التحضيرات والافتتاح الشيف محمد آجر، الشيف التنفيذي للمجموعة، والذي يرافق الشيف بوراك في مسيرته المهنية منذ سنوات طويلة. وفي حديثه لـ "كوردستان 24"، قال الشيف التنفيذي لمجموعة مطاعم بوراك، محمد آجر: "أعمل مع الشيف بوراك منذ ما يقارب 16 عاماً، وقد أشرفنا معاً على افتتاح أكثر من 10 مطاعم حول العالم. يسعدنا جداً اليوم افتتاح فرعنا الجديد في أربيل، ونأمل أن ننقل خبرتنا ونقدم أطباقنا المتميزة ونكهاتنا الخاصة لزبائننا هنا في كوردستان، حيث نسعى لتقديم أفضل الخدمات الممكنة."

لا يقتصر افتتاح المطعم على الجانب الترفيهي أو الخدمي فحسب، بل يُعد جزءاً من استراتيجية مشروع "أربيل أفينيو" لجلب الاستثمارات الأجنبية الكبرى ودعم قطاع العمل المحلي.

وفي هذا السياق، أوضح علي كامران - المتحدث الرسمي باسم أربيل أفينو لـ "كوردستان 24" الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة قائلاً:

"نحن سعداء للغاية بنجاحنا في استقطاب وجمع عدة علامات تجارية عالمية متميزة داخل مشروع (أربيل أفينيو). هذه الخطوة تعود بمردود إيجابي كبير على المستويات الاقتصادية والسياحية، فضلاً عن كونها تسهم بشكل مباشر في خلق وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة للشباب المحليين. واليوم، يأتي افتتاح مطعم الشيف بوراك الشهير، الذي يمتلك فروعاً في أكثر من عشر دول، ليعزز هذه المكانة."

يُذكر أن الشيف "بوراك" يُعد واحداً من أشهر صناع المحتوى الطهي والطهاة عالمياً، وتمتلك مجموعته أكثر من 13 فرعاً موزعة على 10 دول، ويأتي فرع أربيل كإضافة جديدة لخططه التوسعية في المنطقة.

وبحسب مراقبين، إن افتتاح مطعم الشيف بوراك في عاصمة إقليم كوردستان ليس مجرد إضافة كمية لقطاع المطاعم، بل يمثل خطوة نوعية تدعم عجلة الاقتصاد المحلي، وتسهم في تأمين فرص عمل جديدة للشباب، وتنشيط القطاع السياحي. وجود مثل هذه العلامات التجارية العالمية الرائدة ضمن مشاريع كبرى مثل (أربيل أفينيو) يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في البيئة الاقتصادية للاقليم، ويرسخ مكانة أربيل كوجهة جاذبة للسياح والاستثمارات الدولية.



تقرير: هفرست رجب – كوردستان24 - اربيل