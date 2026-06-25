ريبوار بابكيي: المساس بكيان إقليم كوردستان يتجاوز الخيانة الوطنية ويستوجب المحاسبة القانونية

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أربيل (كوردستان24)- صرح ريبوار بابكيي بأن كيان إقليم كوردستان هو نتاج دماء آلاف الشهداء ودموع الأمهات، وليس ملكاً لأي شخص أو جهة؛ مؤكداً أن السعي لإلغاء هذا الكيان يعدُّ جريمةً تتجاوز حدود الخيانة الوطنية.

وقال ريبوار بابكيي، المسؤول السابق للفرع العاشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس 25 حزيران 2026، لشبكة "كوردستان 24": "هذا الكيان تأسس بدماء آلاف الشهداء ودموع أمهاتهم، ولم يتأسس بالأسهم المسروقة من مشروع 'تشافي لاند' (Chavi Land)".

وبشأن تصريحات شاسوار عبد الواحد يوم أمس، قال بابكيي: "هذا الرجل يعاني من عُقد نفسية تجاه هذا الكيان وهو مجرد تاجر؛ إن كيان إقليم كوردستان ليس ملكاً لشاسوار عبد الواحد أو بافل طالباني، وعلى أعضاء الاتحاد الوطني ألا يقبلوا بمواقف شاسوار عبد الواحد".

كما أشار إلى أن "شاسوار قد تجاوز كافة الخطوط الحمراء، ويجب التعامل معه بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم (3) لسنة 2006، لأن تصرفاته تندرج ضمن إطار الترهيب".

وأضاف أن محاولة إنهاء إقليم كوردستان تتجاوز الخيانة الوطنية وتعدُّ انتهاكاً لكافة الخطوط الحمراء، مشدداً على أن الأرض والكيان في جميع أنظمة الحكم يُعتبران من المقدسات لدى الشعب.