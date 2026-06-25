أوقاف مصر تشيد بالتعايش والاستقرار في إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- أعرب وزير الأوقاف المصري عن سعادته بنموذج التعايش القائم في إقليم كوردستان، مثمناً في الوقت ذاته التقدم الذي يشهده الإقليم.

ففي يوم الخميس، 25 حزيران/يونيو 2026، استقبل وزير الأوقاف المصري، أسامة الأزهري، في القاهرة، وفداً من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان، فقد تناول الاجتماع سبل تطوير التنسيق المشترك وتعزيز العلاقات العامة بين الجانبين.

وخلال اللقاء، أبدى وزير الأوقاف في إقليم كوردستان، بشتيوان صادق، استعداد وزارته للاستفادة من خبرات وقدرات وزارة الأوقاف المصرية في سبيل تقديم خدمات أكثر في المجال الديني، وتعزيز قيم التعايش، ومواجهة الفكر المتطرف، بالإضافة إلى مجالات التأهيل والتدريب.

من جانبه، عبر وزير الأوقاف المصري عن سروره بهذه الزيارة، مشيداً بحالة الاستقرار والتعايش التي ينعم بها إقليم كوردستان، كما ثمن مسيرة التطور والتقدم في كوردستان.

وفي ختام اللقاء، قرر الجانبان وضع كافة مخرجات وقرارات هذا الاجتماع حيز التنفيذ في المستقبل القريب، وتشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض.