ميلوني تصف تصريحات روته بـ"التبسيطية" وتقول إن القواعد الإيطالية لم تُستخدم لقصف إيران

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أربيل (كوردستان24)- كررت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الیوم الخميس 25 حزیران 2026، تأكيدها أن روما لم تشارك "في الحرب في إيران"، واصفة بـ"التبسيطية" تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في شأن استخدام القوات الأميركية قواعد في إيطاليا ضد الجمهورية الإسلامية.

وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أنتيب بجنوب شرق فرنسا "لا أعلم من أين جاءت هذه القراءة التبسيطية" لروته، مضيفة "ربما كانت محاولة للإعداد بأفضل شكل ممكن للقمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي، لكني أرى وجوب توخي الحذر عند التحدث عن هذه المسائل".

وردا على انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لاعتباره أنها خذلت الولايات المتحدة برفضها دعمها في الحرب ضد إيران، قال روته لشبكة "فوكس نيوز" إن "500 طائرة أميركية أقلعت من قواعد أميركية في إيطاليا لدعم (عملية) الغضب الملحمي" الأميركية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية.

وقالت ميلوني "لو شاركنا بالفعل في الحرب في إيران، لَما وُجِد أي تفسير للاستياء الذي يعرب عنه الرئيس الأميركي في كثير من الأحيان".

ورأت ميلوني التي سبق لحكومتها أن انتقدت تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن روته "خلط بين أمور مختلفة" وأنه "أوضح" بنفسه .

واضافت "لقد احترمنا بوضوح التزاماتنا من خلال وضع القواعد تحت التصرف لأنشطة" لا تشمل الضربات الأميركية، أي "ذات طابع لوجستي وفني"، مؤكدة أن روما رفضت إعطاء الإذن باستخدام مطاراتها لطلعات جوية مخصَّصة لتنفيذ عمليات قصف.

واستنادا إلى تصريحات روته، اتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الخميس الحلف الأطلسي بـ"التواطؤ" في "حرب العدوان غير المشروعة" التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية في نهاية شباط/فبراير.

وأفادت ميلوني بأن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني "تحادث اليوم مع نظيره الإيراني". وتابعت "يبدو لي أن الجانب الإيراني أدرك أيضا أنه سوء فهم".



المصدر: فرانس برس