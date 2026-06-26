تجارة إقليم كوردستان: استلام أكثر من 157 ألف طن من القمح حتى الآن

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للتجارة والصناعة في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن أحدث الإحصائيات الخاصة بعملية تسويق محصول القمح للموسم الحالي، مؤكدة استلام أكثر من 157 ألف طن من المزارعين حتى الآن، وهو ما يعادل 40% من إجمالي الكمية المقررة للإقليم.

وصرح نوزاد شيخ كامل، المدير العام للتجارة والصناعة في وزارة التجارة بحكومة الإقليم، أن عملية استلام القمح في الصوامع (السلاسل) تسير بانتظام وبشكل مستمر. وأوضح أن إجمالي الكميات المستلمة لغاية تاريخ 25 حزيران 2026، بلغت 157,249 طناً و140 كيلوغراماً.

وبحسب البيان، فقد توزعت الكميات الموردة إلى الصوامع في محافظات الإقليم على النحو التالي:

محافظة السليمانية: تصدرت الكميات بـ 54,495 طناً و600 كيلوغرام.

محافظة أربيل: بلغت الكميات المستلمة فيها 54,256 طناً و260 كيلوغراماً.

محافظة دهوك: سجلت استلام 48,497 طناً و280 كيلوغراماً.

وأشار شيخ كامل إلى أن هذه الكميات تمثل 40% من الحصة الإجمالية المخصصة لمزارعي إقليم كوردستان لهذا العام، مؤكداً أن عملية التسويق في جميع الصوامع تجري بانسيابية تامة ودون تسجيل أي معوقات تذكر.