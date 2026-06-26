طهران تعلن وصول طاقم ناقلة نفط إيرانية احتجزتها واشنطن إلى باكستان

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت طهران الجمعة أن 22 من أفراد الطاقم الذين صادرت الولايات المتحدة ناقلة نفط كانوا يعملون على متنها خلال الحرب في الشرق الأوسط، وصلوا إلى قنصلية إيرانية في باكستان.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) إن باكستان، الوسيطة في المباحثات بين طهران وواشنطن التي أثمرت مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، سهّلت عودة "البحارة الإيرانيين الـ22 الذين صادرت الولايات المتحدة ناقلة النفط التي كانوا يعملون عليها".

وأُوضحت أن أفراد الطاقم سُلِّموا إلى البعثة الدبلوماسية في القنصلية الإيرانية في كراتشي، ومن المتوقع أن يعودوا إلى بلادهم في الأيام المقبلة.

وأكدت القنصلية هذه المعلومات، وفق ما نقلته فرانس برس.

ولم تُسمِّ "إرنا" أو السلطات الناقلة، ولم يُكشف مكان أو زمان مصادرتها.

واندلعت الحرب في الشرق الأوسط مع شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 شباط/فبراير.

وردّت طهران بهجمات صاروخية وبالمسيّرات على دول في المنطقة، وأغلقت مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وربطا بإغلاق هرمز، فرضت القوات الأميركية حصارا على الموانئ الإيرانية، وصادرت عددًا من السفن المرتبطة بطهران واستهدفت أخرى بضربات عسكرية لشلّ حركتها.

ووقع الطرفان في حزيران/يونيو مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، تمهّد لمفاوضات هدفها التوصل الى اتفاق نهائي.