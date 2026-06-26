ترامب يهدد بفرض رسوم تطال دول أوروبية في حال فرضها ضريبة على الخدمات الرقمية

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أربيل (كوردستان 24)- هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، مضيفا أنه سيتم أيضا إلغاء الاتفاقيات التجارية القائمة مع هذه الدول.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "أي دولة تفرض مثل هذه الضريبة ستواجه فورا رسوما جمركية بنسبة 100% على كافة السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة الأميركية".

مضيفا أن "هذه الرسوم ستحل محل الاتفاقيات التجارية المبرمة مع هذه الدولة، سواء تلك التي دخلت حيز التنفيذ أو وُقعت أو لم تُوقع".

تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعطاء دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لاتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تم التفاوض عليها العام الماضي، وتحدد سقفا للضرائب على الواردات الأوروبية عند 15%.