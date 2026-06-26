المنظمة البحرية الدولية: 600 سفينة لا تزال محاصرة في هرمز

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أربيل (كوردستان 24)- أفادت المنظمة البحرية الدولية (IMO)، اليوم الجمعة، بأن أزمة الملاحة في مضيق هرمز ما تزال معقدة؛ حيث تواجه أكثر من 600 سفينة تجارية خطر الحصار داخل المضيق الاستراتيجي، على الرغم من فتح ممرات لوجستية وبدء عمليات إجلاء جزئية لبعض الناقلات العالقة.

وفي تصريحات أدلى بها الأمين العام للمنظمة، أرسينيو دومينغيز، أكد بدء حركة مغادرة فعلية لعدد من السفن، لكنه وجه تحذيراً شديد اللهجة للشركات الملاحية من مغبة "المغامرة" وسلوك ممرات مائية غير مصرح بها أمنياً للتنقل، تفادياً للوقوع في كمائن عسكرية.

وكشف دومينغيز عن انخراط المنظمة في مفاوضات مكثفة مع الأطراف الإقليمية الفاعلة لتأمين ضمانات سلامة كافية للسفن العابرة، مشيراً إلى فتح تحقيق عاجل في الهجوم الصاروخي الذي استهدف سفينة تجارية، أمس الخميس، فور سلوكها "الممر الجنوبي" عقب مغادرتها المضيق.

وأوضح الأمين العام الخارطة الجيوسياسية للمضيق حالياً؛ حيث حُدد ممران رئيسيان للإجلاء: الأول يقع تحت السيطرة العملياتية الإيرانية، بينما يخضع الممر الثاني لإشراف مشترك بين الولايات المتحدة وسلطنة عُمان.

وأضاف أن الجهود الدولية أثمرت خلال الأيام الأربعة الماضية عن تأمين خروج 150 سفينة وإنقاذ 4 آلاف بحار كانوا على متنها، في حين تواجه 600 سفينة أخرى شبح الاحتجاز بانتظار قوافل الإجلاء.

وفي حصيلة دامية تعكس حجم الصراع، أظهرت بيانات المنظمة البحرية الدولية أن التصعيد العسكري الجاري والاشتباكات المتبادلة ضمن "حرب أمريكا وإسرائيل ضد إيران" في منطقة المضيق، أسفرت عن مقتل 14 بحاراً من جنسيات مختلفة منذ اندلاع المواجهات حتى الآن.