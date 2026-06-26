"زوم نيوز" تكشف تفاصيل 10 أشهر من السيطرة المسلحة على مقراتها بالسليمانية

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أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مؤسسة "زوم نيوز" الإعلامية، اليوم الجمعة، بياناً شديد اللهجة كشفت فيه لأول مرة عن تفاصيل 10 أشهر من الإغلاق القسري والسيطرة المسلحة على مبانيها ومكاتبها في محافظة السليمانية، واصفة الحادثة بأنها "أمرّ مفاجأة في تاريخ الإعلام الكوردي وتحول السلاح إلى مكمم للكلمة".

وجاء البيان تزامناً مع الذكرى السنوية الثانية لانطلاق المؤسسة في 25 حزيران 2024؛ حيث أوضحت الإدارة أنها كانت تستعد لتدشين انطلاقة برامجية وموسم إعلامي جديد باستوديوهات متطورة، إلا أن تداعيات الهجوم الأمني الشهير الذي استهدف فندق "لاله زار" في صيف العام الماضي قلبت الموازين بالكامل.

ووفقاً للبيان، فإنه وقبل أسبوع واحد فقط من الموعد المحدد لإطلاق ثوبها الجديد، وتحديداً في 22 آب 2025، اقتحمت قوات تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني مقر القناة وبسطت سيطرتها العسكرية عليه.

وتابع البيان: لم يتوقف الأمر عند السيطرة على المبنى فحسب، بل شملت العملية مصادرة كافة الأجهزة والمعدات التقنية المتطورة، فضلاً عن الحجز على الميزانية والمستحقات المالية الخاصة بالمؤسسة والعاملين فيها، ليظل مصير المنصة مجهولاً منذ ذلك الحين.

وهاجمت المؤسسة في بيانها الإجراءات الأمنية المتخذة بحقها طوال الأشهر العشرة الماضية، واصفة سلوك القوة المسلحة بأنه "عمل تخريبي بني على الترهيب والترويع"، ومحاولة لفرض لغة القوة على الفضاء الإعلامي الحر.

واختتمت "زوم نيوز" بيانها برفض الاستسلام للواقع المفروض، مؤكدة أن سلب الاستوديوهات وتجميد الأرصدة المالية لن يثنيها عن مواصلة رسالتها.

قائلة: "إن الإرادة الإعلامية للمؤسسة لا تزال نابضة، والاستوديو الحقيقي لـ (زوم) يكمن في ضمائر الناس وقلوب المتابعين، وليس في الجدران التي تحصنت بداخلها البنادق".