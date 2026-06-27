بين الأرقام الرسمية وواقع الأسواق.. لماذا يشعر الإيرانيون بتضخم أعلى من المعلن؟

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أربيل (كوردستان 24)- في الوقت الذي أُعلن فيه أن متوسط معدل التضخم السنوي للأسر في ایران بلغ 62% لشهر حزيران/يونيو 2026، تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في معدلات التضخم "النقطي" والسنوي لبعض السلع والخدمات الأساسية مقارنة بالمتوسط العام، مما يفسر الفجوة بين الأرقام الرسمية وما يشعر به المواطن الایراني في الأسواق.

وفقاً للبيانات المنشورة عن مركز الإحصاء الإيراني، سجل التضخم السنوي (الاثنا عشر شهراً المنتهية في حزيران) نسبة 62%، بينما بلغ التضخم النقطي (مقارنة حزيران من العام الحالي بنفس الشهر من العام الماضي) 88.6%.

أسباب الفجوة بين التضخم المعلن والملموس

أرجع خبراء الإحصاء هذا التباين إلى آلية الحساب؛ حيث يمثل التضخم الرسمي "متوسط" نمو أو انخفاض أسعار مجموعات محددة من السلع والخدمات (مثل الغذاء، السكن، والنقل) خلال عام كامل، مع اعتماد أسعار عام 2021 كسنة أساس للمقارنة.

كما أشار التقرير إلى أن إلغاء "العملة التفضيلية" (السعر المدعوم للصرف) منذ مطلع كانون الثاني/يناير 2026، وتخصيص العملة للمنتجين بأسعار "سوق الصرف التجاري"، أدى إلى قفزة غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بسنة الأساس.

وفي هذا الصدد، كان وزير الاقتصاد، علي مدني زاده، قد صرح في شباط/فبراير الماضي أن التضخم في بعض السلع سيشهد نمواً في المراحل الأولى لتنفيذ خطة إلغاء الدعم النقدي للعملة، متوقعاً تراجع المعدلات بعد وصول السوق إلى حالة التوازن. من جانب آخر، ربط محللون اقتصاديون هذه الضغوط التضخمية الكبيرة بتداعيات "الحرب الثالثة"، وفترات وقف إطلاق النار، والحصار البحري الذي أثر على تكاليف الإمدادات.

أبرز أرقام التضخم في مجموعات السلع (حزيران 2026):

-مجموعة التبغ: سجلت أعلى معدل تضخم نقطي بنسبة 173.8%.

-الأغذية والمشروبات: بلغ التضخم النقطي فيها 133.9%، بينما بلغ التضخم السنوي لهذه المجموعة 91.2%.

-الخبز والحبوب: تضخم سنوي بنسبة 120.7%، وتضخم نقطي وصل إلى 138.8%.

-اللحوم الحمراء والدواجن: تضخم نقطي بنسبة 178.2%.

-الزيوت: سجلت قفزة كبرى بتضخم نقطي قدره 278.4%.

-الأجهزة المنزلية: بلغت نسبة التضخم النقطي 111.1%.

-النقل: سجل تضخماً نقطياً بنسبة 103.1%.

-الملابس والأحذية: تضخم سنوي بنسبة 52.6%.



التضخم الشهري وإيجارات المساكن



وعلى صعيد التضخم الشهري (مقارنة شهر حزيران بشهر أيار/مايو 2026)، تصدرت الفواكه والمكسرات القائمة بنسبة نمو بلغت 13.5%، تلتها السكر بنسبة 9.3%، والزيوت بنسبة 6.6%.

أما قطاع السكن، فقد حددت البيانات معدلات تضخم إيجارات المنازل السنوية والنقطية والشهرية بنسب 32.8% و 31.1% و 2.4% على التوالي، وهي نسب بدت أقل حدة مقارنة بالسلع الغذائية والأساسية.



المصدر: ارنا