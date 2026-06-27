فاجعة في باريس.. 109 وفيات خلال 24 ساعة بسبب موجة الحر التاريخية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خدمات الإسعاف الفرنسية (Samu) عن تسجيل حصيلة مرعبة لضحايا موجة الحر التي تضرب البلاد، حيث فارق 109 أشخاص الحياة في العاصمة باريس خلال 24 ساعة فقط. وتأتي هذه الأرقام الصادمة مقارنة بمتوسط يومي لا يتجاوز 7 حالات وفاة في الظروف العادية، ما يعكس حجم الكارثة الصحية التي تمر بها المدينة.

ضغط غير مسبوق على الطوارئ

وأفادت التقارير أن حالات الوفاة المسجلة وقعت في المنازل والطرق العامة، وهي لا تشمل الوفيات التي قد تكون حدثت داخل المستشفيات. ومع اقتراب درجات الحرارة من حاجز الـ 40 مئوية، سجلت فرق الإسعاف ضغطاً "استثنائياً" بتلقي نحو 3400 اتصال، ورصد 30 حالة توقف قلبي تنفسي، بالإضافة إلى تسجيل حالة حرجة لمريضة وصلت درجة حرارة جسدها إلى 43.7 مئوية.

غرق وتحذيرات

وفي سياق متصل، كشفت وزيرة الشباب والرياضة، مارينا فيراري، عن تسجيل 55 حالة غرق منذ بدء الموجة، نتيجة لجوء المواطنين للمسطحات المائية للهرب من القيظ. من جهتها، أكدت مستشفيات باريس زيادة المكالمات بنسبة 80%، وارتفاع الإقبال على أقسام الطوارئ بنسبة 36% مقارنة بالأيام العادية.

أوروبا تحت وطأة القارة العجوز

على الصعيد الإقليمي، لا تزال 35 مقاطعة فرنسية تحت "تأهب أحمر"، بينما حصدت الحرارة في إسبانيا أرواح 327 شخصاً. وفي ألمانيا، طالبت هيئة البيئة المدن باتخاذ إجراءات فورية للحد من التداعيات، وسط تصنيف لهذه الموجة بأنها الأقسى في تاريخ القارة الأوروبية.





المصدر: وکالات