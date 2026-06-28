الثوري الإيراني يعلن قصف قواعد أميركية في الكويت والبحرين

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد 28 حزيران 2026، عن توجيه ضربات عسكرية استهدفت مواقع وبنى تحتية تابعة للجيش الأمريكي في كل من الكويت والبحرين، واصفاً الهجمات بأنها رد مباشر على "الاعتداءات الأمريكية" الأخيرة التي طالت الأراضي الإيرانية.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان رسمي، أن العمليات العسكرية نجحت في تدمير ثمانية مواقع حيوية تابعة للقوات الأمريكية، شملت قاعدة "علي السالم" الجوية في الكويت، ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في ميناء سلمان بمملكة البحرين.

وحذر البيان واشنطن من أن أي تصعيد جديد، بغض النظر عن حجمه أو أهدافه، سيجابه برد إيراني "أكثر قسوة".

يأتي هذا التصعيد الميداني الحاد في وقت تتبادل فيه طهران وواشنطن الاتهامات بخرق "مذكرة إسلام آباد" الموقعة بين الطرفين الأسبوع الماضي، والتي تنص على التزام إيران بضمان سلامة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

في سياق متصل، شدد الحرس الثوري على أن تنظيم ومراقبة حركة الملاحة في مضيق هرمز تقع ضمن الصلاحيات الحصرية لإيران بموجب الاتفاق الأخير.

معلناً عن إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة تفرض على كافة السفن العابرة للممر المائي الدولي الاستحصال على إذن مسبق والالتزام التام بالمسارات المحددة لها، محذراً من أن أي مخالفة ستقابل بإجراءات رادعة.