مصدر مطلع: حملة الاعتقالات في بغداد تتسع لتشمل عدة أحياء خارج المنطقة الخضراء

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أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، عن اتساع رقعة الإجراءات الأمنية وعمليات الاعتقال الجارية في العاصمة العراقية بغداد.

مؤكداً أنها لم تقتصر على المنطقة الخضراء وسط العاصمة، بل امتدت لتشمل مناطق وأحياء سكنية أخرى.

وأوضح المصدر أن عمليات التوقيف والملاحقة تجاوزت حدود المنطقة الخضراء لتصل إلى أحياء حيوية أخرى في العاصمة، من بينها منطقتا "اليرموك" و"زيونة".

وأضاف المصدر أن قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب دخلت مناطق "الشعب"، و"المدينة"، و"المنصور" ضمن إطار الواجب الأمني ذاته، لتنفيذ عمليات دهم وتفتيش مرافقة للحملة الأمنية المستمرة.