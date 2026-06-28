ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1430 قتيلاً وتواصل عمليات البحث عن آلاف المفقودين

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا، خورخي رودريغيز، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخراً إلى 1430 قتيلاً، مشيراً إلى أن هذا العدد لا يزال مرشحاً للارتفاع مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنت عنها السلطات تشير إلى مقتل 920 شخصاً وإصابة أكثر من 3000 آخرين، في حين تتجاوز قوائم المفقودين حالياً حاجز 50 ألف شخص، وسط مخاوف من وجود مئات العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة.

وكانت فنزويلا قد تعرضت مساء يوم 24 حزيران/يونيو الجاري لهزتين أرضيتين متتاليتين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، بفارق زمني لم يتعدَّ 40 ثانية.

وحدد مركز الهزتين في ولاية "ياراكوي" على عمق 10 كيلومترات، تلتها نحو 214 هزة ارتدادية أسهمت في زيادة حجم الأضرار المادية.

وفي غضون ذلك، تشهد البلاد أوسع عملية إنقاذ وإغاثة محلية ودولية منذ عقود، حيث تتركز جهود البحث والإنقاذ المكثفة في العاصمة كاراكاس وولاية "لا غوايرا" الساحلية التي صُنفت كأكثر المناطق تضرراً جراء هذه الكارثة الطبيعية.