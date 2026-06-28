منع سفر مسؤولين ونواب عراقيين.. وقوة أمنية تداهم شركة "نفط الوسط" لشبهات فساد

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أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر خاص في مجلس الوزراء العراقي لـ "كوردستان 24"، عن صدور قرارات تقضي بمنع سفر عدد من الشخصيات السياسية، والنواب الحاليين والسابقين، ومسؤولين حكوميين بارزين، بالإضافة إلى رجال أعمال معروفين، وذلك بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء وبإشراف من المسؤول الأمني والقضائي علي الزيدي.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي كتدبير احترازي في إطار تحقيقات مكثفة تجريها السلطات في ملفات فساد كبرى، بهدف منع المشتبه بهم من مغادرة البلاد حتى اكتمال التحقيقات الجارية.

وأكد المصدر لـ "كوردستان 24" أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات حملة الاعتقالات التي نُفذت فجر اليوم وآخر مستجدات هذا الملف.

وفي السياق ذاته، داهمت قوة أمنية مقر شركة "نفط الوسط" في بغداد، تزامناً مع انتشار مقاطع فيديو توثق العملية على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب معلومات مراسل "كوردستان 24"، فإن مداهمة مقر الشركة تندرج ضمن الحملة الأمنية ذاتها، وأسفرت عن اعتقال عدد من المسؤولين والموظفين في شركة "نفط الوسط" للاشتباه في تورطهم بقضايا فساد مالي وهدر للمال العام.