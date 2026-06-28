دوسلدورف الألمانية تحتضن المؤتمر الأول للاتحاد الدولي للغة الكوردية

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أربيل (كوردستان 24)- نظّم اتحاد الجالية الكوردستانية، بإشراف شيفا بارزاني، أعمال المؤتمر الأول للاتحاد الدولي للغة الكوردية في مدينة دوسلدورف الألمانية، بمشاركة واسعة من النخب الأكاديمية والثقافية الكوردية في المهجر.

وشهد المؤتمر، الذي استمر على مدار ثماني ساعات متواصلة من الجلسات الحوارية، حضور مئات المشاركين الذين توافدوا من مختلف المدن الأوروبية، باحثين سبل حماية الهوية القومية وتعليم اللغة الأم للأجيال الجديدة في دول الشتات، مع التركيز على مشروع "قوننة وتوحيد" المصطلحات اللغوية الكوردية كخطوة أساسية للمستقبل.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان24، أعربت "گريان فيروز"، إحدى عضوات المؤتمر، عن تفاؤلها بالحدث قائلة: "إن هذا المؤتمر يمثل تطلعات انتظرناها لسنوات، ونأمل أن يكون الحجر الأساس نحو توحيد معايير اللغة الكردية".

من جانبهن، أشادت شخصيات نسوية وثقافية، من بينهن "كولستان آواز" ورئيسة ملتقى النساء الكورد في سوريا "نجاح هيفو"، بالدعم المستمر الذي تقدمه حكومة إقليم كوردستان للمشاريع الثقافية والقومية، مؤكدات أن الحفاظ على اللغة في المغترب يعد واجباً وطنياً لحماية الأجيال الناشئة من الذوبان الثقافي.