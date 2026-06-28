كوردستان24 تكشف أسماء عدد من المعتقلين في الحملة الأمنية ببغداد والتهم الموجهة إليهم

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أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر مطلع لكوردستان24، اليوم الأحد، أسماء عدد من المسؤولين والشخصيات الذين طالتهم حملة الاعتقالات الأمنية الجارية في بغداد ومحافظات عراقية، إلى جانب أبرز التهم المنسوبة إليهم.

وقال المصدر الذي لم يشأ الاشارة الى اسمه، إن معظم أوامر الاعتقال استندت إلى اعترافات أدلى بها المتهم عدنان الجميلي، مشيراً إلى أن كل موقوف يواجه تهماً منفصلة تتعلق بقضايا فساد أو تجاوزات قانونية.

وبحسب المصدر، شملت الاعتقالات علي معارج، وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، فيما أوقف رجل الأعمال حسن الخفاجي على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.

كما تواجه النائبة عالية نصيف اتهامات بتزوير وثائق رسمية، في حين يواجه حسين مؤنس، رئيس كتلة "حقوق" النيابية، اتهامات بالاستيلاء على أراضٍ تعود ملكيتها للدولة والمواطنين.

وأضاف المصدر أن حملة الاعتقالات لا تزال مستمرة في عدد من المحافظات العراقية، بالتزامن مع فرض مجلس الوزراء العراقي حظر سفر على جميع المتهمين المشمولين بالتحقيق.

وفي السياق ذاته، قال محمد منصور، عضو مجلس محافظة بابل، لكوردستان24، إن أربعة أشخاص اعتُقلوا في المحافظة، من بينهم المحافظ السابق صادق مدلول، الذي شغل المنصب بين عامي 2013 و2018.

وأشار إلى أن الحملة امتدت أيضاً إلى محافظات أخرى، حيث تم اعتقال شخصين في الديوانية، وثلاثة أشخاص في الناصرية، إضافة إلى شخصين في النجف، ضمن حملة أمنية واسعة تستهدف متهمين بقضايا فساد في عدد من مؤسسات الدولة.