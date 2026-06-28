بالوثيقة.. قوة من مكافحة الإرهاب تعتقل وكيل وزارة النفط علي معارج في بغداد

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اربيل (كوردستان24) - كشفت وثيقة أمنية مسربة، مصنفة تحت بند "سرية وفورية"، عن قيام قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب باعتقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، علي معارج البهادلي، في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد.

وبحسب البرقية الأمنية الموجهة من مديرية الاستخبارات، فإن قوة عسكرية مسلحة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، مؤلفة من 7 عربات عسكرية من نوع "همر"، نفذت عملية الاعتقال عند الساعة السادسة والربع صباحاً بحق المدعو "علي معارج سويج البهادلي" (من مواليد 1966)، والذي يشغل منصب وكيل وزارة النفط.

وأشارت الوثيقة إلى أن المداهمة والاعتقال جرتا ضمن المحلة 712 في منطقة زيونة بجانب الرصافة، والتي تقع ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ بغداد الرصافة الثاني، وبمتابعة من شعبة استخبارات بغداد الجديدة، لغرض إعداد تقرير مفصل بالمستجدات ورفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية.