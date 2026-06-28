رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي يستقبل وزير الخارجية الإيراني

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي والوفد المرافق له.

وناقش الاجتماع، الاتفاق الأخير بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية الذي جرى بموجبه وقف الحرب بين البلدين، والجهود الدولية والإقليمية لفرض الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكد الزيدي أن العراق يقف مع أولوية إنهاء الحروب واعتماد الحوار والمفاوضات لتثبيت الاستقرار في المنطقة، وهو ما سيعزز فرصة التنمية للشعوب المتجاورة.

من جانبه جدد عراقجي دعم بلاده للعراق والعمل والتنسيق المشترك على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي، مُجددا موقف إيران الحريص على إقامة أفضل العلاقات الوطيدة مع كل الدول الإقليمية، ودول الجوار العربي.