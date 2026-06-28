وزير الصحة الاتحادي: اتفاق مبدئي لشمول محافظات إقليم کوردستان بخدمات الضمان الصحي

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أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الصحة الاتحادي، عبد الحسين الموسوي، اليوم الأحد 28 حزیران 2026، وجود اتفاق مبدئي لشمول محافظات إقليم كوردستان بخدمات الضمان الصحي.

وقال الموسوي، خلال مؤتمر مشترك مع وزير صحة الإقليم، سامان البرزنجي: إن "اجتماعاً عقد مع وزير صحة الإقليم وتمت مناقشة مجمل العقبات وبعض التفاصيل التي من شأنها تسهيل التواصل في عملية تقديم الخدمة الصحية بين وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة في إقليم كوردستان".

وأضاف، ان "من المواضيع المهمة التي جرى تداولها ومناقشتها، ملف الأدوية والضمان الصحي، وإمكانية البدء بتوفير المقدمات اللازمة لشمول محافظات إقليم كوردستان بالتوازي مع المحافظات الأخرى، إذ سيتم خلال الأسبوع المقبل، شمول محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، تليهما محافظتا البصرة وذي قار، كما تم التوصل الى اتفاق مبدئي مع وزير صحة الإقليم للبدء بتوفير المقدمات اللازمة لشمول محافظتين في إقليم كوردستان بخدمات الضمان الصحي".

وأشار الى ان "القانون، في الفقرتين الثانية والسادسة، يدفع بهذا الاتجاه ولا يوجد أي محذور قانوني يمنع شمول محافظات الإقليم".

وتابع ان "هناك حديثاً عن تفعيل الممثلية الصحية في وزارة الصحة، وكان الخطاب واضحاً منذ اليوم الأول لدخولنا الوزارة بأننا منفتحون على الجميع بكل ما من شأنه تفعيل آليات العمل وتعزيز عملية تقديم الخدمات الصحية".



المصدر: واع