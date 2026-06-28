لتعزيز الشراكة والتكامل الصحي.. اجتماع موسع في بغداد بين وزيري الصحة الاتحادي وإقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- في خطوة لتعزيز الشراكة وتوحيد الجهود الطبية، عقد وزير الصحة الاتحادي الدكتور عبد الحسين الموسوي، اليوم الأحد (28 حزيران 2026)، اجتماعاً ثنائياً موسعاً مع وزير صحة إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي، لبحث سبل التكامل القطاعي وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في عموم العراق.

وحضر الاجتماع رئيس ممثلية إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، إلى جانب الملاك المتقدم والكوادر القيادية في وزارتي الصحة الاتحادية ووزارة الإقليم.

ملفات استراتيجية وتنسيق مشترك

ركزت المباحثات بشكل أساسي على أهمية استمرار التواصل والتنسيق الدائم بين الوزارتين لتنفيذ الخطط والبرامج الصحية الوطنية المشتركة. وتناول الاجتماع مناقشة جملة من الملفات الاستراتيجية الهامة، أبرزها:

الدواء والمستلزمات الطبية: سبل تأمين الأدوية والمستلزمات بجودة عالية وتوزيعها بشكل عادل.

الضمان الصحي: مناقشة آليات تطبيق قانون الضمان الصحي الشامل لخدمة مختلف شرائح المجتمع.

إدارة الموارد البشرية: وضع آليات متطورة لتوزيع الملاكات الطبية والصحية، وتطوير برامج التدريب وبناء القدرات.

الخدمات التخصصية: تطوير خدمات غسيل الكلى (الديلزة)، وبرامج التبرع بالأعضاء، والتعاون في الدراسات والمجالس العلمية المشتركة.

البنية التحتية والمشاريع: تفعيل التعاون الهندسي والفني في مشاريع بناء وإعمار المؤسسات والمستشفيات الحكومية.

آليات المتابعة وضمان التنفيذ

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على تفعيل لجان التنسيق المشترك ومتابعة تنفيذ البنود التي تم التفاهم حولها بصورة دورية.

وأكد الوزيران التزامهما بدعم المنظومة الصحية الشاملة، والعمل المشترك لتذليل العقبات الإدارية والفنية، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة تليق بالمواطن العراقي في كافة المحافظات.