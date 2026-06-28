مسرور بارزاني يهنئ الملاكم "عکید كابايل" لنيله لقب بطل العالم للوزن الثقيل (WBC)

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أربيل، (كوردستان 24) - هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم، الملاكم العالمي "عکید كابايل" بمناسبة تحقيقه إنجازاً تاريخياً غير مسبوق للرياضة الكوردية.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة له على منصة "إكس" : "هنأت البطل عکید كابايل بمناسبة نيله لقب بطل العالم للوزن الثقيل من المجلس العالمي للملاكمة (WBC)".

وأكد رئيس الحكومة في تغريدته أن كابايل أصبح بهذا الفوز "أول كوردي يحصد لقب بطل العالم للوزن الثقيل (WBC)"، مشيداً بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي يرفع اسم الكورد في المحافل الرياضية الدولية.

يُذكر أن هذا اللقب يعد من أرفع الألقاب في عالم الملاكمة للمحترفين، ويأتي فوز كابايل به ليتوج مسيرة حافلة من النجاحات في هذه الرياضة.