الصحة العراقية: 219 إصابة و16 حالة وفاة بالحمى النزفية منذ مطلع 2026

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن آخر الإحصائيات الخاصة بمرض الحمى النزفية في عموم البلاد، مؤكدة تسجيل 219 إصابة مؤكدة مختبرياً منذ بداية العام الحالي 2026، من ضمنها 16 حالة وفاة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور سيف البدر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إن فرق الرصد الوبائي والمؤسسات الصحية تتابع الموقف بشكل يومي بالتنسيق مع الجهات البيطرية والرقابية"، مشيراً إلى أن الأسبوع الأخير من شهر حزيران شهد تسجيل 23 إصابة و3 وفيات موزعة على محافظات (ذي قار، ميسان، بغداد/الرصافة، ديالى، واسط، نينوى، والنجف الأشرف).

وكشف البدر عن الموقف التراكمي للإصابات والوفيات منذ بداية العام ولغاية الأسبوع الأخير من حزيران، حيث جاءت محافظة ذي قار في صدارة المحافظات بواقع 101 إصابة و8 وفيات، تلتها المثنى والبصرة بـ19 إصابة لكل منهما، وميسان بـ17 إصابة، بينما توزعت بقية الإصابات والوفيات بنسب متفاوتة على المحافظات الأخرى (واسط، ديالى، بابل، بغداد بجانبيها، نينوى، صلاح الدين، كركوك، كربلاء، النجف، الديوانية، الأنبار، ومحافظات إقليم كردستان).

وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض، داعياً المواطنين إلى:

شراء اللحوم حصراً من المجازر النظامية المجازة.

منع ظاهرة الرعي والذبح العشوائي داخل الأحياء السكنية.

ارتداء الملابس الواقية والقفازات عند التعامل مع الحيوانات أو لحومها.

مكافحة حشرة "القراد" الناقلة للمرض.

طهي اللحوم بدرجات حرارة عالية جداً لضمان القضاء على الفيروس.

الأعراض وأهمية التشخيص المبكر

وأوضح البدر أن الأعراض الأولية تشمل (ارتفاع الحرارة، الصداع، آلام الجسم، والإرهاق)، وقد تتطور إلى نزف تحت الجلد أو من فتحات الجسم. وأكد أن العلاج المعتمد في المؤسسات الصحية أثبت فعالية كبيرة في حال التشخيص المبكر.

وفي ختام تصريحه، أكد البدر أن دور وزارة الصحة يتركز في التشخيص وتقديم الرعاية الصحية والتوعية، بينما تقع مسؤولية مكافحة حشرة القراد والسيطرة على حركة الحيوانات والذبح العشوائي على عاتق وزارة الزراعة والجهات الأمنية والبلدية، داعياً الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والتعاون مع الفرق الصحية المختصة.